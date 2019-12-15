川崎宗則返日本 不確定續約味全龍考慮當水電工

（中央社記者楊啟芳台中15日電）味全龍隊日籍球員兼教練川崎宗則將於明天回日本，明年不確定是否會與龍隊續約，他表示，若無法再當球員，考慮回家擔任水電工，分擔家族事業，但還是很希望明年能回到龍隊。

川崎宗則從味全龍8月開訓之後就在球隊擔任教練兼球員，不過在冬盟僅出賽2場，3個打數敲出1支安打，他表示，「雖然有點可惜，但冬盟前的幾場練習賽都有出賽，有出場是最重要的。」

川崎宗則與龍隊的合約到12月，即將於明天返回日本，不過尚未確定明年是否會續約，今天賽前也一一和球隊教練、球員擁抱告別，他說：「當然會想要再回來繼續打，我非常愛這支球隊，教練、球員兩邊都想要繼續做。」

不過，川崎宗則指出，「如果沒辦法再當球員，我的球員生涯就在今天結束了，會回鹿兒島當水電工。」川崎宗則有水電工執照，他表示，因為爸爸已經70多歲了，可以回家幫忙事業。

對於這幾個月來在台灣的日子，川崎宗則表示，在台灣感受到比想像中更多的熱情，「球迷、球員對球賽很狂熱，大家打球的技術等級也提高很多，很開心可以在這支新球隊，讓我想起了很多年輕時的事情。」

龍隊總教練葉君璋指出，川崎宗則在場上帶給球員很多安定感，「因為我們是年輕球隊，容易沒有信心，但川崎可以彌補這一塊，讓年輕選手比較有自信，帶動士氣，減少大家狀況不好的時間。」因此他指出，明年會希望川崎宗則再回來。（編輯：葉俐緯）1081215