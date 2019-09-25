劉基鴻開轟味全龍勝桃猿二軍 川崎宗則敲首安

（中央社記者楊啟芳台北25日電）中華職棒味全龍今天在斗六棒球場與Lamigo桃猿二軍進行交流賽，靠著狀元劉基鴻及郭天信開轟，龍隊以5比3拿下成軍後第2勝，日籍球星川崎宗則也敲出在台灣首安，帶有1分打點。

龍隊2局下就靠著劉基鴻敲出陽春全壘打，先馳得點，這也是狀元劉基鴻加入味全龍後首發全壘打。5局上桃猿二軍展開反攻，新秀林澤彬敲二壘安打後，吳承運選到保送，許禹壕再敲安打，帶有1分打點，追平比分。

5局下龍隊再度展開攻勢，林旺衛敲安打後，利用投手暴投上二壘，林孝程敲出安打，牛塏曄再擊出高飛犧牲打，接著郭天信轟出2分砲，川崎宗則再敲1打點二壘安打，龍隊取得5比1領先。

8局上龍隊投手換上森榮鴻，林大展靠著一壘手失誤上壘後，林澤彬敲出深遠三壘安打，攻下1分，馮健庭再擊出1打點滾地球，不過終場龍隊還是以5比3擊退桃猿二軍，奪下成軍後第2勝。

此戰狀元劉基鴻及選秀第6指名郭天信都有全壘打演出，且日籍前大聯盟球星川崎宗則敲出在台灣首支安打，還有1分打點。另外，桃猿今年第3輪選進的林澤彬，今天也有好表現，4打數敲3支安打，包含2支長打。

味全龍目前已進行3場交流賽，19日對中國四川蛟龍隊以11比2奪勝，23日對亞錦賽中華培訓隊以4比7落敗。27日龍隊將交手台南市成棒隊，11月9日、10日將於嘉義市立棒球場與澳洲阿德雷德巨人隊進行交流賽。（編輯：張雅淨）1080925