吳志揚盼遵照6搶1三方協議 談妥後將啟動機制

2019亞洲冬季棒球聯盟15日在台中洲際棒球場進行冠軍戰，賽前中華職棒會長吳志揚（右2）及體育署長高俊雄（右）到場開球。中央社記者張新偉攝 108年12月15日

（中央社記者楊啟芳台中15日電）亞洲冬季棒球聯盟今天在洲際棒球場進行冠軍戰，賽前中華職棒會長吳志揚及體育署長高俊雄到場開球，吳志揚說，希望不要更改6搶1奧運最終資格賽三方協議，當組訓賽談定後，就會啟動相關機制。

雖然年初中職、中華棒協、體育署已經簽署三方協議，除了今年世界12強棒球賽，之後一級國際賽事都由中職組、訓、主辦比賽，不過日前棒協希望針對明年4月的6搶1奧運最終資格賽調整合約內容，與中職出現意見分歧。

中職會長吳志揚及體育署長高俊雄今天為冬盟冠軍賽開球，吳志揚表示，「棒協沒有在正式情況提出來，我們是遵守合約的一方，沒有要改任何東西，所以就看看他所謂要修改什麼，我是覺得不要去改合約，細節大家可以去討論」。

高俊雄則表示，這件事情在農曆過年前一定會處理好，至於三方會議召開的時間點，他說：「日期還在協商。」

由於12強總教練洪一中已經辭職，又剛要執掌富邦悍將兵符，對於6搶1中華隊總教練，吳志揚指出，「組訓賽確定後會啟動機制，聯盟內部會先討論，洪總不管在哪一隊，我們都認為他是很棒的教練，是指標性人物」。

吳志揚表示，洪一中本來的任務一直會到奧運，但目前他還在休假，尚未與他聯繫，「打一整年真的很辛苦，12強時他也說壓力大，這段時間讓他休息一下，加上現在接到新的任務，要花很多精神去指揮新球隊」。

至於情蒐等賽前準備，吳志揚表示，還要看對手是誰，目前確定的為中國、荷蘭及澳洲，另2支球隊為美洲區資格賽2、3名，「之前的情蒐應該都有相當的作用，包括委內瑞拉、波多黎各、美國，要再看最後是哪幾隊」。

中職明年例行賽是否會調整，吳志揚指出，目前有幾個版本，上半季一定先配合6搶1，下半季則分成有打奧運、沒打奧運，「我們會在理事會討論，把這事情先講好，大家比較好去安排」。（編輯：張芷瑄）1081215