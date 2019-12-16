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貝比魯斯500轟球棒拍賣 3000萬落槌

最新更新：2019/12/16 11:03
美國職棒大聯盟MLB傳奇巨星貝比魯斯1929年敲出生涯第500號全壘打的球棒15日拍賣，以100萬800美元（約新台幣3002萬元）落槌。（圖取自SCP官方網頁scpauctions.com）
美國職棒大聯盟MLB傳奇巨星貝比魯斯1929年敲出生涯第500號全壘打的球棒15日拍賣，以100萬800美元（約新台幣3002萬元）落槌。（圖取自SCP官方網頁scpauctions.com）

（中央社洛杉磯15日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB傳奇巨星貝比魯斯生前戰功彪炳，辭世超過70年之後，也依舊是超級印鈔機。1929年他敲出生涯第500號全壘打的球棒今天拍賣，以超過100萬美元落槌。

SCP拍賣公司（SCP Auctions）表示，這支貝比魯斯（Babe Ruth）1940年代致贈友人的球棒，在加州拍賣會以100萬800美元（約新台幣3002萬元）拍出，買家身分不明。

100萬800美元的高價，僅次於貝比魯斯生涯首轟球棒的拍賣紀錄。那支貝比魯斯1923年在舊洋基球場敲出首轟所用的球棒，2004年以130萬美元拍出。

SCP拍賣公司總裁柯勒（David Kohler）在新聞稿中寫道，「對全球收藏家而言，貝比魯斯的遺物向來是最高價的工藝品之一」，「這支了不起的球棒再次證明了那點」。

貝比魯斯生涯22個球季分別效力波士頓紅襪與紐約洋基，1935年退休前，共敲出714支全壘打。他是大聯盟首位創下單一球季30轟、40轟、50轟與60轟的球員，他的強打風格，永遠改變了棒球比賽的樣貌。

今天高價拍出的這支球棒是以白樺木製成，1940年代中期魯斯把它送給平時一起打高爾夫、保齡球，也一起喝酒的時任紐約州薩芬（Suffern）鎮長萊斯（Jim Rice）。數十年來，這支球棒都靜靜待在萊斯家中一角，不像是有歷史的球棒，反倒像是和書櫃或咖啡桌沒兩樣的家具擺設。

萊斯與妻子相繼過世後，這支球棒在萊斯獨子家中的櫥櫃待了30年。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1081216

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