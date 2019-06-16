更多編輯台推薦新聞：
一週大事／香港暫緩修例扯台灣 秋行軍蟲襲17縣市
生活

一週大事／香港暫緩修例扯台灣 秋行軍蟲襲17縣市

八仙塵爆後浴火重生 射箭女將黃逸柔世錦賽摘金
運動

八仙塵爆後浴火重生 射箭女將黃逸柔世錦賽摘金

影片／綠蠵龜誤闖定置網 獲照顧7個月後重返大海
國際

影片／綠蠵龜誤闖定置網 獲照顧7個月後重返大海

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情
產經

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

貝比魯斯球衣拍賣 1.79億元落槌締新猷

最新更新：2019/06/16 11:37

（中央社紐約15日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國棒壇傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）穿過的一件紐約洋基球衣，今天在拍賣會上以破紀錄的564萬美元（約新台幣1.79億元）高價落槌。

韓特拍賣公司（Hunt Auctions）表示，這件可追溯到貝比魯斯1928年到1930年生涯的球衣，以564萬美元價格落槌，成為歷來拍出的最高價體育紀念品。

韓特拍賣公司總裁韓特（David Hunt）在聲明中說：「貝比魯斯在棒球比賽和美國流行文化留下的傳奇和重要性，是這個國家任何其他歷史人物所無法比擬的。」

韓特表示，這件球衣拍出破紀錄的價格，確實令人吃驚，但我一點都不驚訝，因為貝比魯斯在這個國家的歷史中，擁有令人難以置信的成績和神話般的地位。

貝比魯斯家族蒐藏的這件球衣是15日在洋基球場拍賣的其中一項拍賣品，買家身分並未曝光。

貝比魯斯球衣這回拍出天價，打破他另一件球衣在2012年創下的440萬美元紀錄，刷新體育紀念品落槌價格。

貝比魯斯1914年到1935年間在美國職棒大聯盟MLB打了22個球季，其中15季是在洋基度過，生涯共擊出714支全壘打，曾7度贏得世界大賽，普遍被認為是史上最偉大的棒球員。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1080616

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報