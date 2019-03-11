MLB傳奇球星貝比魯斯女兒 102歲高齡過世

（中央社內華達州漢德森10日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）唯一在世的女兒茱麗亞魯斯．史蒂文斯（Julia Ruth Stevens），經家人證實她已在昨天因病去世，享嵩壽102歲。

路透社報導，茱麗亞魯斯．史蒂文斯在內華達州漢德森（Henderson）一間照護機構去世。近年來，她仍相當熱心對外分享父親貝比魯斯的棒球事蹟。

貝比魯斯1929年與女演員霍奇遜（Claire Hodgson）結婚，不久之後收養了霍奇遜的女兒史蒂文斯，當年她才12歲。

貝比魯斯是大聯盟史上著名的投打二刀流球星，生涯打擊率高達3成42，並敲出714支全壘打、2213分打點，投球成績94勝46敗，自責分率2.28。他曾為波士頓紅襪奪下3座世界大賽冠軍，在紐約洋基則拿下4座冠軍。

2016年7月9日是史蒂文斯100歲生日，當天她到芬威球場（Fenway Park）為父親效力的第一支大聯盟球隊紅襪開球。

史蒂文斯的家人在臉書（Facebook）貼文哀悼：「身為貝比魯斯的女兒，她擁有許多了不起的經歷，她很樂意分享給熱情的記者及球迷。」（譯者：陳彥鈞）1080311