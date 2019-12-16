樂天桃猿成型色系可望沿用日職 曾豪駒接教頭

（中央社記者謝靜雯台北16日電）桃猿隊明天將舉行記者會，宣布新隊名、球衣，及新任總教練人選，「樂天桃猿」呼之欲出，球衣色系可能沿用日職樂天隊視覺色，新任總教練人選將由原打擊教練曾豪駒接任。

桃猿隊季後轉手日本樂天株式會社，發出採訪通知將於明天下午舉行記者會，公布全新隊名、主客場新衣、練習衣，樂天球團高層與職棒經營團隊也會到場。

樂天集團先前已經陸續申請樂天桃猿、Rakuten Monkeys、Rakuten桃猿等商標，「樂天桃猿」新隊名乎之欲出，樂天集團在日本職棒擁有樂天金鷲隊，目前陣中台灣球員有投手宋家豪、王彥程，球衣主色系為暗紅色與白色搭配，樂天桃猿新球衣應會沿用。

原總教練洪一中新球季確定改任富邦悍將隊總教練，至於原投手教練吳俊良、原首席教練郭建霖確定不續約，一同赴悍將機會大，至於外傳原二軍總教練林振賢、一軍投捕教練劉家豪不續約，據了解，兩人目前合約狀況都還沒確定。

明天記者會上，除了公布新隊名與新球衣、新任總教練外，其餘教練團異動應還不會公布，悍將隊原首席教練劉榮華季後不續約，據了解，桃猿隊已經與劉榮華接觸，待合約確認，接任二軍總教練機會大。（編輯：葉俐緯）1081216