高爾夫協會推6年振興計畫 盼加大扎根基層力道

中華民國高爾夫協會提出高球6年振興計畫，理事長王政松（左）18日指出，未來若能多1、2名像旅美高球好手曾雅妮這類球星，台灣高球受矚目的程度就會提升，但他認為，若要有球星出現，就要改變扎根基層的深度、廣度。右為曾雅妮。中央社記者黃巧雯攝 108年12月18日

（中央社記者黃巧雯台北18日電）中華民國高爾夫協會提出高球6年振興計畫獲得總統蔡英文支持，預計2020年提案至體育署，2021年啟動計畫，希望能加大扎根基層力道，並在2022亞運、2024奧運收到成效。

高協今天舉行的「2020國家培訓隊頒獎典禮」，理事長王政松宣布，除了選手們未來在國內與高協簽約的球場打球，將享有特別待遇外，還將派選手赴澳洲、美國等地培訓。

王政松希望，透過移訓增加選手環境適應能力，包括球場多樣化、時差以及當地飲食等，讓台灣選手立足點不輸給其他選手，並憑藉著天分、努力以及外界資源投入，未來能與南韓、日本、泰國選手在場上較勁。

受邀出席的旅美高球好手曾雅妮表示，國家培訓隊選手有機會能到世界各地汲取不一樣經驗，她呼籲業餘選手要珍惜機會。

曾雅妮建議培訓隊選手，趁著業餘時期認識自己，而不是到職業階段才在摸索，若能在業餘時找出適合自己的球風，未來就不易受到其他選手影響。

除了提出國家培訓隊計畫外，王政松提到，台灣高球選手在2016年里約奧運各有2男、2女獲得參賽資格，但2020東京奧運預估僅1男、2女拿到門票。

面對奧運參賽名額下滑，王政松也面露憂心，不過他透露，蔡總統先前已表達支持高協提出的高球6年振興計畫，將挹注更多資源在高球領域，包括基層訓練、比賽以及固定設備，希望能做出與以往不同的改變。

王政松指出，未來若能多1、2名像曾雅妮這類球星，台灣高球受矚目的程度就會提升，但他認為，若要有球星出現，就要改變扎根基層的深度、廣度。

王政松表示，相較於南韓、日本、中國基層高球選手各6000多人、1萬多人、8萬多人，台灣僅300人，還有很大進步空間，他說：「我們與韓國不應該差那麼多，我們至少要有2000人。」（編輯：張芷瑄）1081218