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江少慶拚回美國 對老虎隊印象是倪福德待過

最新更新：2019/12/21 16:21

（中央社記者謝靜雯台北21日電）江少慶在世界12強棒球賽投出好成績，超過10支美日球隊招手，江少慶希望再給自己一次機會，回美國拚看看，最後決定加盟美職老虎隊，對老虎隊印象，江少慶笑說：「知道倪福德待過」。

旅美投手江少慶，在今年世界12強棒球賽投出好成績，12強教練團、前旅美球星王建民也稱讚江少慶資質出眾，看好江少慶未來成就可以超越自己。

江少慶今天出席穀保家商青棒隊OB賽，透露在12強結束後，超過10幾支球隊接觸，美國、日本球隊都有，日本球隊開出的條件也很不錯，但跟經紀公司討論過後，「希望再給自己一次機會，再回美國拚看看」。

江少慶確定與美職底特律老虎隊簽下小聯盟合約，並受邀參加大聯盟春訓，江少慶表示，現階段做好該做的訓練，過去也會看老虎隊的比賽，這幾天有慢慢去了解更細膩的球隊內部狀況，對老虎隊的印象，「知道學長倪福德有待過」。

江少慶表示，目前還沒有確定返美時程，等到春訓開始，大家互相競爭，努力拿出最好表現，對於新球季的期許，「主要還是身體健康，新球季好好的發揮」。

參加穀保OB賽回憶高中訓練生涯，江少慶表示，對棒球員來說，高中是很重要的階段，身體變得強壯、面對的對手強度也提升，「我在穀保成長了很多」；江少慶今天OB賽任穀保藍隊的先發投手，投1個人次，讓穀保白隊王威晨敲出二壘方向滾地球出局。（編輯：張芷瑄）1081221

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