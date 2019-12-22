哈登轟47分 火箭輕鬆勝太陽

（中央社鳳凰城21日綜合外電報導）哈登（James Harden）今天包括砍進9記三分球在內，轟下47分，並有6籃板、7助攻，率美國職籃NBA休士頓火箭139比125擊敗鳳凰城太陽。

除了哈登轟下47分，衛斯布魯克（Russell Westbrook）也貢獻30分、10助攻，卡佩拉（Clint Capela）有14分、17籃板的「雙十」表現，豪斯（Danuel House Jr.）則拿下11分，讓火箭拿下對太陽的13連勝。

火箭今天三分球41投19中，命中率46.3%，整場比賽87次出手命中51球，命中率58.6%。哈登整場比賽27投15中，包括三分球19投9中。

太陽這邊多達7人得分達兩位數，其中以烏布雷（Kelly Oubre Jr.）的26分最高，布克（Devin Booker）19分次之，但仍輸球苦吞6連敗，過去18場比賽輸掉14場球。

太陽今天輸球，傷兵問題也是原因之一，中鋒艾頓（DeAndre Ayton）腳踝有傷，盧比歐（Ricky Rubio）也生病，兩人今天都沒有出賽。

哈登今天有機會締造生涯第24次單場得分達50大關的里程碑，但在比賽剩下1分39秒時被換下，無緣挑戰紀錄。

太陽今天整場比賽91次出手命中47球，51.6%的投籃命中率並不算太差，但三分球28投8中，命中率僅28.6%，是輸球一大致命傷。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1081222