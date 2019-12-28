李昌洲飆最速142公里 受昔U12隊友刺激求進步

（中央社記者謝靜雯新北28日電）富邦國際城市U18棒球賽，高雄市投手李昌洲與台中市比賽中繼登板，飆生涯最速142公里，善用陽建福指點的滑球壓制打者；看著同屆U12隊友漸嶄露頭角，李昌洲期許自己更進步。

2019年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，高雄市隊今天與台中市隊在新莊棒球場交手，高雄市隊投手李昌洲5局無人出局、得點圈有人接手中繼，連飆3次三振、化解可能掉分危機，但6局續投出狀況，沒有抓到出局數就退場。

李昌洲表示，今天本來排定休息，但因為投手群狀況比較多，才又熱身登板，今天登板首局感覺狀況不錯，但可能身體已經有點疲勞，投到第2局才會出現比較多狀況。

職棒退役球星陽建福先前曾至高苑工商任客座投手教練，當時也有特別指點李昌洲，陽建福曾稱讚李昌洲協調性佳、素質不錯，縱向滑球角度佳；李昌洲接受「滑球王子」陽建福指點，對於手指的控制、投球角度和出手點都有很大的幫助，今天出賽以直球和滑球搭配為主。

李昌洲為2015年U12世界盃棒球賽中華隊班底，同隊的隊友有目前在平鎮高中的「怪力男」打者李灝宇、穀保家商投手林昱珉等人，看著隊友今年在U18世界盃棒球賽有好表現，又入選富邦U18明日之星大賽，李昌洲坦言會心急，希望可以提升自己。

李昌洲先前最快球速約137公里，他表示希望可以提升球速，學校有請體能教練，跟著教練訓練，也收到成效，今天投出生涯最快球速142公里，未來除了球速，也想要提升控球。（編輯：張芷瑄）1081228