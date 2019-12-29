唐西奇單季9次大三元平隊史紀錄 獨行俠勝勇士[影]

（中央社舊金山28日綜合外電報導）美國職籃NBA達拉斯獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）今天繳出31分、15助攻、12籃板，締造平隊史紀錄的單季第9次「大三元」，讓球隊141比121擊敗金州勇士。

唐西奇今天獲得本季第9次「大三元」，成績追平基德（Jason Kidd）1995-96球季創下的隊史紀錄。唐西奇這場比賽投進5個三分球，全隊砍進24記三分彈，也締造隊史單場最多三分球的紀錄，過去獨行俠曾3度在一場比賽中投進22個三分球。

哈達威（Tim Hardaway Jr.）投進6記三分彈，為獨行俠拿下25分，波辛吉斯（Kristaps Porzingis）則是投進4個三分球獲得18分，另有7籃板、4阻攻，塞斯．柯瑞（Seth Curry）投進3個三分球，有17分進帳，萊特（Delon Wright）挹注13分，鮑爾（Dwight Powell）有10分、8籃板成績，合力讓獨行俠拿下近20場比賽的第15勝。

勇士的羅素（D'Angelo Russell）砍進平生涯最佳紀錄的單場9記三分球，拿下35分，但球隊終止4連勝。

戴米安．李（Damion Lee）為勇士拿下18分、12籃板的「雙十」成績，替補的伯克斯（Alec Burks）、克里斯（Marquese Chriss）都拿下16分，格林（Draymond Green)有10分、8助攻表現。

獨行俠今天52.2%投籃命中率，優於勇士的48.9%，21次罰球全部命中，勇士則是17罰13中。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1081229