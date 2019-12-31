高偉倫富邦U18當英雄 張正偉曾分享打擊觀念

（中央社記者謝靜雯新北31日電）新北富邦國際城市U18棒球邀請賽季軍戰，新北白隊比賽後半段追分，高偉倫敲出超前比分三壘打當英雄，率隊拿下季軍；他提到先前受職棒球員張正偉指導打擊觀念、十分受用。

2019年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽季軍戰，新北白隊今天與花蓮縣隊在新莊棒球場交手，6局打完新北白隊0比2落後，7局反攻，許賀捷安打開啟攻勢，葉仁駿三壘打追回1分，黃韡韓二壘打送回追平分，高偉倫三壘打一棒超前比分、翻轉戰局，新北白隊終場以3比2拿勝。

高偉倫表示，過去當英雄的機會不多，打出勝利打點應該是生涯第一次，此次比賽前半段打擊狀況不算好，今天上場打擊想著把球打紮實，收到不錯的結果，「很開心可以幫助球隊拿下比賽勝利」。

高偉倫本來在母隊鶯歌工商就是打中心棒次，原本守備位置是二壘，高二才開始守游擊，他提到一開始改守游擊還不太熟悉，因為距離感不同，現在已經逐漸上手。

高偉倫今年也有被選進第二屆富邦U18明日之星大賽明星隊，但他笑說印象最深刻是比賽時守三壘失誤，也分享曾與職棒球星的互動，先前富邦悍將隊野手「花花」張正偉有分享打擊觀念，提到身為打者要清楚自己的棒次定位和特色。

高偉倫自評是偶有安打的中長程型打者，也提到高中階段守備和打擊都有很大的進步。（編輯：張芷瑄）1081231