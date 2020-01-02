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NBA前總裁辭世 強森喬丹等球壇傳奇紛悼念

最新更新：2020/01/02 13:52

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國職業籃球聯盟（NBA）前總裁史登上個月突發腦溢血後於昨天過世，魔術強森、「籃球大帝」喬丹等NBA傳奇球星得知消息後深感錯愕，紛紛獻上悼念之意。

77歲的史登（David Stern）任職總裁30年，直到2014年才退休，在他監督之下，NBA從一個總冠軍賽得不到電視台實況轉播的聯盟，搖身變成全球體育帝國，世界各地的球迷、籃球人才無不趨之若鶩。

魔術強森（Magic Johnson）推文表示，史登逝世消息讓他深感「震驚、難過」。

魔術強森曾為洛杉磯湖人奪下5座NBA冠軍金盃，1991年宣布感染愛滋病毒（HIV），並於隔年加入「夢幻隊」替美國拿下奧運金牌。他說，他「敬愛並尊敬」史登。

「大衛史登是歷史創造者。我1991年宣布感染愛滋病毒時，人人都以為握我的手就會得病，大衛仍允許我參加1992年奧蘭多（Orlando）明星賽，允許我加入奧運夢幻隊，我們改變了世界。」

「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）發布聲明表示：「沒有大衛史登，NBA就不會有今天的榮景。」擁有6枚NBA冠軍戒指的他說，史登「帶領聯盟走過風風雨雨，造就聯盟國際地位，一手創造出過去很少人能想像得到的各種契機」。

「他的遠見和領導力給了我一個國際舞台，讓我嘗到成功的滋味…如果沒有他，我不會有今天的成就。」

湖人隊現役球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在照片分享平台Instagram貼文悼念史登，「你把比賽帶到世界各地的遠見，是只有你才能實現的遠見。你說到做到，把我們的比賽變成全球頂尖體育賽事！很榮幸私下有機會認識你。」

退役球星「惡漢」巴克利（Charles Barkley）說：「世界今天痛失傳奇。」他說：「簡單直白來說，他是體育史上最棒的總裁。」（譯者：黃靖貽/核稿：蔡佳敏）1090102

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