NBA明星賽球迷票選第一階段 唐西奇領先群雄

（中央社紐約2日綜合外電報導）美國職籃NBA明星賽球迷票選第一階段結果今天出爐，達拉斯獨行俠「歐洲金童」唐西奇以107萬3957票高居西區暨全聯盟第一，壓過密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博。

上季拿下年度最佳新人獎後，來自斯洛維尼亞年僅20的唐西奇（Luka Doncic）本季更上層樓，出賽29場平均攻下29分、9.5籃板及8.9助攻，另有9次大三元演出。

上季例行賽最有價值球員（MVP）安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）獲得107萬3358票，比唐西奇少599票，但仍在東區獨占鰲頭。他本季打了33場，場均30.4分、13籃板外加5.6次助攻。在他的帶領下，公鹿以31勝5負的戰績傲視全聯盟。

洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）是另一個破百萬票的球星，他拿到102萬851票。

2020年NBA明星賽將於2月16日在芝加哥聯合中心球場（United Center）舉行，東西區共10名先發球員是由票選產生，其中球迷票數占50%，球員及媒體票數則各占25%。每張選票上挑選5名球員，分別是2名後衛以及3名前場球員。

今年投票將於美國東岸時間1月20日晚上11時59分截止，東西兩區的先發球員與兩隊的隊長將在1月23日公布，後補球員則在1月30日揭曉。（譯者：徐崇哲）1090103