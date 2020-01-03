少了喬治照樣贏 哈洛繳23分助快艇主場拔活塞

（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯快艇今天主場迎戰底特律活塞，儘管球星喬治半場打完因傷提前退場，快艇仍靠著板凳出發的哈洛砍進全場最高23分，終場以126比112擊退活塞，收下2連勝。

半場打完快艇以69比63取得領先。比賽進入第3節，快艇攻勢有效發揮，逐漸拉大雙方分差，進入第4節前快艇打出一波25比8攻勢，讓作客的活塞望塵莫及。

最後一節開打沒多久，兩隊分差一度超越30分大關，活塞終場無力回天，苦吞近期3連敗。

快艇哈洛（Montrezl Harrell）拿下全場最高23分、4籃板，外加3阻攻表現，同樣從板凳出發的威廉斯（Lou Williams）也有22分、5籃板和5助攻成績。

球星喬治（Paul George）在比賽中因左腿筋緊繃提前退場，下半場缺陣的他今天得到12分、3籃板與3助攻。

快艇前鋒雷納德（Kawhi Leonard）此役繳出18分、6籃板和5助攻，隊友哈克雷斯（Maurice Harkless）和格林（JaMychal Green）各挹注12分。

鎮守快艇禁區的中鋒祖巴奇（Ivica Zubac）5投4中，繳出8分、5籃板，外加4次阻攻成績。

笑納2連勝的快艇目前戰績25勝11敗，暫居西區第3；活塞則以12勝23敗、吞下3連敗成績暫居東區第11。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳政一）1090103