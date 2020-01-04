更多編輯台推薦新聞：
NBA飛人卡特橫跨4個十年 將成史上第一人
運動

NBA飛人卡特橫跨4個十年 將成史上第一人

台北101點燈悼黑鷹殉職將士 幕後推手是海軍中校劉佳志
政治

台北101點燈悼黑鷹殉職將士 幕後推手是海軍中校劉佳志

悼念沈一鳴 老長官淚憶：他為飛行努力練粗脖子
政治

悼念沈一鳴 老長官淚憶：他為飛行努力練粗脖子

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
整理一次看／美狙殺伊朗名將 川普為何敢為前任所不敢
首頁 / 運動

哈登辮子頭帶新造型 44分大三元擒76人[影]

最新更新：2020/01/04 16:15
影片來源：MLG Highlights YouTube頻道

（中央社休士頓4日綜合外電報導）美國職籃NBA休士頓火箭「大鬍子」哈登（James Harden）今天帶著辮子加頭帶的新造型登場，繳出44分加「大三元」的驚人數據，率隊以118比108擊退來訪的費城76人。

哈登砍下44分、11籃板、11助攻，寫下他職業生涯第14次「40分以上加大三元」數據，超越隊友「衛少」衛斯布魯克（Russell Westbrook）的13次，名列NBA史上第二。

NBA名人堂球星「大O」羅伯森（Oscar Robertson）生涯共有24次繳出「40分以上加大三元」，遙遙領先其他球星穩居史上第一。

此外，哈登本役12罰全中，三分彈12投6中，生涯三分球總數來到2200顆，成為NBA史上第八位三分球超過2200顆的球員。

除了哈登，火箭中鋒卡佩拉（Clint Capela）也繳出30分、14籃板，表現壓過76人明星中鋒恩比德（Joel Embiid）20分、12籃板。

76人球星西蒙斯（Ben Simmons）也繳出29分、13籃板、11助攻的「大三元」，外帶4火鍋、3抄截的全面表現。不過，76人本役三分球僅27投6中，且無力封鎖哈登飆分，吞下自耶誕節敗給東區龍頭密爾瓦基公鹿以來的4連敗，目前以23勝14敗位居東區第六。

火箭則以24勝11負戰績，暫居西區第四。（譯者：陳正健/核稿：陳亦偉）1090104

延伸閱讀
哈登連拿7分關門 連23場飆破30分並列第4哈登60分超級大三元 NBA史上第一人[影]

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報