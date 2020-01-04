興富發移地訓練收成效 距爆米花冠軍剩一步

第4屆爆米花棒球聯盟季後賽持續開打，台北興富發4日以3比0擊敗台灣電力，興富發打者吳界煌助球隊先馳得點，拿下第一分。中央社記者謝靜雯攝 109年1月4日

（中央社記者謝靜雯台北4日電）爆米花棒球聯盟季後賽，台北興富發先發投手林宇祥7局好投壓制對手打線，打線串聯搶分，以3比0擊敗台電。台北興富發為了備戰爆米花特別移地訓練收到成效，距離冠軍只差一步。

第4屆爆米花棒球聯盟4強季後賽昨天開打，比賽採雙敗淘汰制，台北興富發與台灣電力成棒隊昨天都拿下勝利，今天兩隊在天母棒球場交手，只要搶下勝利，就能晉級冠軍戰。

台北興富發隊此次爆米花戰績亮眼，以例行賽排名第1晉級季後賽，昨天擊敗合作金庫，今天與台電交手由印尼雅加達亞運中華成棒隊國手林宇祥扛先發。林宇祥今天總計用105球投7局，被敲出4支安打、無失分，拿下勝投。

台北興富發隊2局靠著吳界煌安打拿下第1分，4局再靠著安打、短打推進、滾地球跑回第2分，5局高杰適時安打，送回團隊第3分，順利拿下比賽勝利。台北興富發明天休兵一天，6日冠軍戰只要再拿1勝就可以拿下爆米花隊史首冠，若輸球則7日再戰。

興富發隊總教練呂明賜表示，今天比賽林宇祥表現沒話說，打線方面有幾局攻下大局的機會沒有把握好，不然分數可以更多，但整體表現還是算不錯。

興富發隊為了備戰此次爆米花賽事，特別到南部移地訓練，跟中職二軍、業餘成棒隊打約10場交流賽。呂明賜表示，透過移地訓練交流賽，讓球員有機會調整狀態，也讓教練團更明確地掌握球員近況，幫助很大。

台北興富發隊曾在第2屆爆米花賽事拿下目前為止隊史最佳亞軍，此屆比賽率先搶進冠軍戰，距離冠軍只差1場勝利。呂明賜表示，打到這個階段大家都很努力，但也不斷勉勵球員，棒球比賽就像馬拉松賽事，贏要贏在終點，6日比賽大家全力以赴。（編輯：張雅淨）1090104