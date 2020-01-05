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ABL塔克第3節回神 夢想家扳倒新加坡騰飛

最新更新：2020/01/05 17:53

（中央社記者黃巧雯台北5日電）東南亞職業籃球聯賽（ABL）寶島夢想家今天在主場迎戰新加坡騰飛之獅，靠著洋將塔克第3節回神，與杰倫楊聯手，終場以88比77勝出，中止2連敗，8日起將展開客場4連戰。

夢想家今天賽前以2勝5敗排名在聯盟第8，包括3日在台北富邦勇士主場以7分差距，吞下2連敗；至於新加坡騰飛之獅則為1勝2敗，暫居第6名，而該隊陣中有上季效力超級籃球聯賽（SBL）台北達欣工程的洋將麥克連（Anthony McClain）。

夢想家今天回到主場彰化縣立體育館出戰新加坡騰飛之獅，在開賽最多領先7分的情況下，首節尾聲遭到對手追成只剩1分差。夢想家次節發生進攻當機，加上洋將塔克（Anthony Tucker）手感冰冷，上半場7投1中，外線4次出手都落空，讓對手趁機以43比38反超。

下半場夢想家一度8分落後，不過楊敬敏、張宗憲、杰倫楊（Jerran Young）與塔克聯手拉出一波16比5的攻勢，要回領先，其中上半場手感低迷的的塔克，包辦2顆三分球，幫助夢想家第3節結束，反以63比60領先。

第4節前段塔克與杰倫楊完成一記精采的空中接力灌籃，幫助夢想家取得8分領先，反觀連兩天出賽的騰飛之獅在下半場不僅失誤連連，進攻端也氣力放盡，終場夢想家就以88比77中止二連敗。

夢想家今天先發5人得分都雙位數，以杰倫楊表現最佳，拿下21分、9籃板、6助攻，而陣中楊敬敏進帳本土球員最多的16分，外加8籃板、5助攻。

楊敬敏表示，先前比賽都有贏的機會，很可惜未能贏球，球隊在經歷連敗後，也持續進行修正，而全隊今天也有共同目標，一定要拿下這場比賽的勝利。（編輯：張雅淨）1090105

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