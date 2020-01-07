比力安爆米花賽首度拿MVP 將再挑戰職棒舞台

（中央社記者謝靜雯台北7日電）第4屆爆米花棒球聯盟冠軍戰，台北興富發隊伊斯坦大．比力安單場3安，關鍵時刻敲超前安，幫助球隊拿下隊史首冠，生涯首度獲選最有價值球員；比力安表示，有機會將再挑戰職棒。

爆米花棒球聯盟冠軍戰，台北興富發隊與合作金庫隊在天母棒球場交手，興富發隊打線發揮，全場敲出12支安打，伊斯坦大．比力安2局適時安打，送回球隊第1分，4局敲出二壘方向內野安打，8局得點圈有人時關鍵安打，送回球隊超前分，今天單場3安，貢獻2分打點、表現亮眼。

台北興富發隊總教練呂明賜表示，比力安一直都是打擊穩定的球員，具有腳程優勢，之前對於變化球的攻擊掌握沒有這麼好，但教練團不斷幫忙調整，要求他看球打球，提高擊球率，收到不錯的成效，今天2分打點都是關鍵。

比力安棒球生涯首度拿下大會最有價值球員（MVP），他表示很驚訝也很開心，今天8局平手時面對合庫王牌投手吳昇峰，儘管之前對戰打席沒有敲過安打，都被三振，但抓準吳昇峰內角直球攻擊，有不錯的結果。

比力安為美職紅襪隊球員林子偉的表弟，但他的棒球生涯非一路順遂，大學因為肩關節唇傷勢，被醫生告知若要繼續打棒球，只剩下打擊，連守備傳球都沒有辦法，跟家人討論過後，為了延續棒球生涯接受手術，一邊復健，同時也修讀教育學程，想著若沒能延續球員生涯，考慮當體育老師、轉換跑道。

大學最後一個春季聯賽，教練團給機會，比力安也拿出好表現讓業餘社會隊看見，得以延續棒球生涯；比力安去年有參加中職味全龍隊自辦測試會，也有參加中職選秀測試會，都沒獲得青睞，他表示會再挑戰，「希望挑戰職棒舞台」。

呂明賜表示，比力安還年輕，有速度優勢，打擊也持續進步，有能力挑戰職棒，但還是要看中職各隊的需求。（編輯：葉俐緯）1090107