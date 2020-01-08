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唯一人選 中職盼過年前說服洪一中接任6搶1教頭

最新更新：2020/01/08 18:01

（中央社記者楊啟芳台北8日電）6搶1東京奧運最終資格賽即將於4月開打，不過中華隊總教練目前仍未出爐，中職秘書長馮勝賢表示，希望過年前會有答案，現在仍以說服洪一中為首要目標，沒有設定其他備案。

6搶1資格賽即將於4月1日至5日開打，不過中華隊總教練人選至今尚未確定，馮勝賢今天表示，「希望過年前有一個答案，因為國人和體育署長、中職會長、棒協理事長都很期待洪總（洪一中），這是我身為幕僚的任務，會朝這個目標努力。」

洪一中在世界12強賽結束，請辭中華隊總教練後，已多次表達沒有意願帶6搶1，他日前出席富邦悍將總教練加盟儀式時也說，目前還沒辦法給出正確答案。

馮勝賢說，將會繼續說服洪一中，「因為洪總現在剛換球隊，要專注新的工作，之前有想找他談，但他還不想談。」

馮勝賢表示，雖然現在洪一中尚未點頭答應，但目前並沒有第二人選，先以說服洪一中為首要目標，才會去想備案。

馮勝賢指出，相較去年11月的世界12強賽，選訓委員會成員只會微調，並維持一樣的組織直到奧運結束，因此教練團也希望延續12強成員，「上次分工這麼好，我們也採取總教練制，至於教練團成員是否更動，看總教練。」

馮勝賢坦言，確定總教練人選後就要透過選訓會議提出球員名單，希望下星期可以先開一次選訓會議，擬定訓練計畫，「現在也都有在和棒協合作，共同目標就是搶下奧運門票。」（編輯：洪學廣）1090108

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