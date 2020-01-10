NBA明星賽球迷票選第2階段 詹姆斯躍居領先

（中央社紐約9日綜合外電報導）美國職籃NBA明星賽球迷票選第2階段結果今天出爐，洛杉磯湖人「小皇帝」詹姆斯超越達拉斯獨行俠「歐洲金童」唐西奇和密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博，領先群雄。

詹姆斯（LeBron James）上週在第一階段票選結果，落後斯洛維尼亞後衛唐西奇（Luka Doncic）5萬3000多票。

但最新統計結果顯示，詹姆斯以335萬9871票高居全聯盟第一，領先唐西奇8萬2001票。安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）獲325萬9383票位居第3名。

以西區前場球員排行來看，詹姆斯穩坐榜首，同在湖人的「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）312萬4446票居次；洛杉磯快艇雷納德（Kawhi Leonard）221萬539票第3名。快艇喬治（Paul George）84萬5719票第4名。

至於西區後衛部分，唐西奇以327萬7870票領先；休士頓火箭「大鬍子」哈登（James Harden）216萬7269票居次；波特蘭拓荒者里拉德（Damian Lillard）68萬7855票遠遠落後，排行第3。

東區前場球員方面，安特托昆博325萬9383票領先；費城76人恩比德（Joel Embiid）178萬4211票居次；多倫多暴龍西雅坎（Pascal Siakam）173萬763票第3；邁阿密熱火巴特勒（Jimmy Butler）140萬293票第4名。

東區後衛球員部分，有3人競爭激烈，亞特蘭大老鷹楊恩（Trae Young）138萬9628票領先；布魯克林籃網厄文（Kyrie Irving）135萬1997票緊追在後；波士頓塞爾蒂克華克（Kemba Walker）133萬1577票排第3。

第69屆NBA明星賽將於2月16日在芝加哥舉行，東西區共10名先發球員是由票選產生，其中球迷票數占50%，球員及媒體票數則各占25%。每張選票上挑選5名球員，分別是2名後衛以及3名前場球員。

今年投票將於美東時間本月20日晚間11時59分截止，東西兩區的先發球員與兩隊的隊長將在本月23日公布，後補球員則在本月30日揭曉。

組隊方式上，兩區獲得最多球迷支持的球員，將擔任兩隊的隊長，兩人透過「選秀」方式挑選自己的隊友，組隊不受原本東西區限制。去年隊長是詹姆斯和安特托昆博。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1090110