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悍將補強戰力 延攬2投打外籍教練

最新更新：2020/01/10 13:08

（中央社記者楊啟芳台北10日電）中華職棒富邦悍將隊今天宣布，為持續補強戰力，聘請2名外籍教練，分別是來自加拿大的一軍打擊教練杜西，及多明尼加籍二軍客座投手教練沙諾，針對團隊打擊與投手戰力強化。

悍將新球季教練團有許多新面孔，找來前Lamigo桃猿總教練洪一中執掌兵符，加上投手教練吳俊良、首席教練郭建霖，還有從統一獅轉戰的外野教練黃甘霖，及二軍外野教練許峰賓；不過原本的二軍投手教練王建民，轉戰中信兄弟。

悍將再添外籍教練，今年54歲的杜西（Rob Ducey）1987年起在多倫多藍鳥隊擔任外野手，之後陸續效力於德州遊騎兵、西雅圖水手、費城費城人，與日職北海道火腿隊。

杜西於2005年起擔任紐約洋基隊小聯盟打擊教練，幫助年輕球員成長，2006至2010年先後轉任加拿大國家隊教練、多倫多藍鳥隊及坦帕灣光芒隊球探，2014至2019年再回到費城費城人隊，擔任進攻統籌及小聯盟打擊教練。

富邦悍將表示，球團相當重視農場戰力養成，春訓將再聘請具備18年執教經歷的沙諾（Francisco Antonio Saneaux）擔任客座投手教練。

沙諾1990年以球員身分效力於巴爾的摩金鶯隊、德州遊騎兵隊及獨立聯盟，2000年起轉任投手教練，執教德州遊騎兵、辛辛那提紅人與多明尼加國家隊。為培育更多高潛力新秀投身MLB選秀，並協助投手在季後進行調整，沙諾近年在多明尼加菁英棒球選手學校，幫助投手成長。

打擊教練杜西將在本週抵台，並於13日參加開訓儀式，與悍將一起度過今年球季，幫助悍將野手群成長，增進團隊打擊火力。客座投手教練沙諾預計在農曆年後報到，以豐富經驗協助悍將年輕投手。（編輯：張芷瑄）1090110

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