渡邊久信肯定郭俊麟實力 傷勢影響表現很可惜

（中央社記者謝靜雯台南12日電）日職西武獅隊總經理渡邊久信今天現身中職統一獅隊開訓活動，渡邊久信談起去年遭西武釋出的台灣投手郭俊麟，直言傷勢影響表現，但肯定郭俊麟的實力，也感到可惜。

中職統一獅隊與日職西武獅隊合作邁入第4年，統一獅隊今天在台南開訓，宣告2月將赴日本與西武獅隊打2場交流賽。西武獅隊總經理渡邊久信表示，透過年度交流賽，學習其他球隊的優點，也可發現自身的缺點，期許未來與統一獅隊合作延長至10年、20年。

渡邊久信曾於1999年至2001年間在台灣大聯盟效力，對於台灣職棒環境並不陌生，他表示，跟20年前相比，台灣棒球進步很多，也提到日本職棒球員的環境相對好，但感受到台灣職棒球員更珍惜，對棒球很有熱情。

從過去觀察台灣職棒，到近年觀察中華隊在國際賽上的表現，渡邊久信表示，台灣球員單一個體都很傑出，但如何在團隊中將戰力發揮到最好，將會是更重要的環節。

談起去年季後遭西武獅隊釋出的投手郭俊麟，渡邊久信表示，郭俊麟在日職第一個球季應該就有體認到職業棒球的路很艱難，投手不僅要有好的表現，心理層面的強化也很重要，郭俊麟在日職發展期間，因為傷勢影響出賽表現，「站在個人的立場感到很可惜，但他是有實力的球員」。

至於西武獅隊陣中台灣野手吳念庭，渡邊久信評價，吳念庭有很好的打擊實力，也期許他今年球季可以把握機會，拿出好表現。（編輯：張雅淨）1090112