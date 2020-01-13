沒去日職不遺憾 陳鴻文：棒球永遠都有明天

（中央社記者楊啟芳高雄13日電）富邦悍將今天在高雄開訓，陳鴻文續任球隊副隊長，對於去年提出旅外自由球員權利，最後並沒有去日職，他表示，「棒球是圓的，不管幾歲只要做好準備和訓練，永遠都有明天。」

陳鴻文去年底提出旅外自由球員權利，一度有日職球隊來接觸悍將，但最終仍留在悍將，領隊蔡承儒表示，陳鴻文的薪資一定會有成長，也不排除給複數年合約。

對於最終留在悍將，陳鴻文表示，個人沒有拒絕日職球隊，「因為這都是經紀公司安排，去跟兩邊協調，我基本上沒有做什麼決定，就是打球而已，與其去煩惱，不如準備下個球季。」

被問到無法如願旅外，是否感到可惜，陳鴻文說：「棒球是圓的，不管什麼時候都有希望，只要做好準備、自己的訓練，基本上管你幾歲，都會有機會，恰哥（彭政閔）幾歲去年還在打，嘟嘟賢拜（潘威倫）幾歲了現在還在投，年紀不是問題，棒球永遠都有明天。」

悍將新球季隊長、副隊長延續去年，由林哲瑄擔任隊長，陳鴻文、蔣智賢則為副隊長。身為副隊長，陳鴻文也特別勉勵年輕球員，他表示，進到每個新環境都會綁手綁腳，有壓力就沒辦法放手拚，因此想幫助他們。

陳鴻文說：「要怎麼調整、春訓狀況是怎樣、球季會發生什麼問題，去跟他們做分析，如果能幫年輕球員早點進入狀況，對我們球隊也是好事。」

陳鴻文在去年11月世界12強棒球賽擔任中華隊終結者，展現十足壓制力，6搶1東京奧運最終資格賽將於4月初登場，如果有入選，他說：「一定會去啊， 那時候剛好也是球季開打，就按照比賽節奏調整就好。」（編輯：張雅淨）1090113