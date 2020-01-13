林安可朝投打二刀流努力 喊出10勝10轟

（中央社記者謝靜雯台南13日電）中職統一獅隊超級新秀林安可喊出要成為首名投打二刀流，目標本季10勝、10轟，他表示，現階段都以投手菜單訓練，想兼顧打擊需要花更多的時間和體力，身體素質提升是關鍵。

獅隊去年季中選秀第一輪選進林安可，業餘時期就是投打二刀好手，大學階段雖然專職投手，偶爾成棒國際賽代班野手出賽，打擊天分藏不住。

林安可去年加入球隊後，下半季先以野手身分在一軍出賽，總計29場出賽，106打數敲出27支安打，包括2發全壘打，打擊率2成55、表現不差。

業餘和職棒等級有落差，想要在職棒場上兼顧投打二刀，林安可明白並不容易，他表示，去年以打者身分在一軍，就有觀察中職的投手群，感受比賽的強度，知道自己需要提升的地方還很多。

林安可表示，秋訓開始著重體能訓練、儲備能量，教練團也有告知，若想要兼顧投打，定位先發投手會比較容易調整。

獅隊代理總教練林岳平先前透露，獅隊2月將與日職阪神虎隊打一場交流賽，會由林安可扛先發投手，林安可表示，不會是壓力，「當作驗收訓練的成果」。

統一獅隊昨天舉行開訓典禮，林安可在心願卡上寫下要成為中職首名投打二刀流，今天獅隊新人球員跳水儀式，林安可也喊出本季目標要10勝、10轟，並表示想要完成困難的目標，最重要的還是需要提升身體素質。（編輯：張雅淨）1090113