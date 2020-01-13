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羅暐捷攻守平均教練團期待 盼盡快追上學長

最新更新：2020/01/13 15:16

（中央社記者謝靜雯台南13日電）中職統一獅隊去年選進捕手羅暐捷，代理總教練林岳平對他有高度期待，期許他未來成為球隊主戰捕手。羅暐捷期盼身體健康，「捕手是很複雜的工作，趕快追上學長們的腳步」。

中職統一獅隊去年選秀第2輪選進高中應屆畢業生、捕手羅暐捷，羅暐捷去年僅在中職二軍出賽打1個打數、守右外野，後來因為生病沒有再出賽，也還沒在職棒場上以捕手身分亮相。

獅隊代理總教練林岳平分析目前獅隊陣中的捕手群特性，特別點名羅暐捷，看好他成為球隊未來新生代的主戰捕手，提到他具有左打優勢，攻守都有一定水平，期待他成為攻守俱佳的捕手戰力，但也提到捕手除了技術層面的能力，臨場的經驗更重要，這也是年輕選手相對缺乏的部分。

羅暐捷表示，進到職棒後，明顯感到與業餘強度落差很多，雖然還沒有捕手職棒實戰經驗，但平時會多請教學長，「每個學長看的面向和想的事情都不一樣，多問多學，從中找到適合自己的方式」。

今天獅隊新秀球員跳水儀式，羅暐捷喊出：「身體健康」，也提到捕手是很複雜的工作，需要學習的東西很多，盡自己所能，並期許自己「趕快追上學長們的腳步」。（編輯：張雅淨）1090113

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