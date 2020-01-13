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厄文強勢復出攻下21分 籃網輾壓老鷹

最新更新：2020/01/13 17:17

（中央社紐約12日綜合外電報導）因傷缺席近2個月後，厄文（Kyrie Irving）今天復出就砍下全場最高21分，創下個人生涯最佳單場表現之一，率領美國職籃NBA布魯克林籃網以108比86擊潰來訪的亞特蘭大老鷹。

厄文因為右肩問題，自去年11月14日就高掛免戰牌，一共缺席26場比賽的他，今天復出完全不見生疏，整場比賽只打20分鐘，11次出手只有1次落空，拿下1記3分球並送出3次助攻。

厄文上半場便攻下11分，第3節5投5中，離比賽時間結束還剩17分54秒，籃網已以87比50遙遙領先，厄文便退場直到終場。

籃網在厄文缺陣期間，戰績13勝13敗，今天最多領先39分，在7連敗後拿下2連勝。

普林斯（Taurean Prince）今天為籃網挹注14分，勒佛特（Caris LeVert）與喬丹（DeAndre Jordan）雙雙攻下13分，哈里斯（Joe Harris）進帳11分，艾倫（Jarrett Allen）也有10分、12籃板的「雙十」表現。

老鷹陣中以瑞迪許（Cam Reddish）攻下20分表現最佳，且直到第3節最後幾秒鐘仍是老鷹唯一得分達2位數球員。終場班布里（DeAndre' Bembry）和藍恩（Alex Len）也分別拿下12分、10分。

籃網今天命中率為53.2%，完成與老鷹對戰8連勝。老鷹則以33%命中率吞下4連敗，戰績8勝32敗是全聯盟最差。（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）1090113

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