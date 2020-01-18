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唐西奇單場8顆三分球創新高 獨行俠擊退拓荒者[影]

最新更新：2020/01/18 16:32
影片來源：ESPN YouTube頻道

（中央社達拉斯17日綜合外電報導）美國職籃NBA達拉斯獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）今天繳出35分、8籃板、7助攻，並砍下個人生涯新高的單場8顆三分球，率隊在主場以120比112擊退波特蘭拓荒者。

唐西奇今天打破個人單場最多7顆三分球的舊紀錄，光在上半場就飆進6顆三分球，獨自包辦23分，率隊在中場以72比63領先拓荒者。

在第4節末段，拓荒者一度將比分拉到109比115落後6分，但唐西奇先是上籃得手，隨後又射中一顆大號三分彈，幫助球隊拉大比分穩穩拿下勝利。

唐西奇本役三分球12投8中，獨行俠全隊三分球47投20中，力壓波特蘭的30投9中。

唐西奇本季已拿下12次大三元，在NBA領先群雄，年僅20歲的他生涯已累積20次大三元。

除了唐西奇的傑出表現，獨行俠哈達威（Tim Hardaway Jr.）和柯瑞（Seth Curry）今天分別貢獻29分及16分。

拓荒者方面則以明星後衛里拉德（Damian Lillard）的34分、10助攻表現最佳，中鋒懷特塞德（Hassan Whiteside）也奪下21分、18籃板。

本季回春的拓荒者老將安東尼（Carmelo Anthony）則砍下22分，個人生涯總得分來到2萬6014分，成為NBA史上第18位生涯總得分超過2萬6000分的球員。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1090118

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