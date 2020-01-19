鄭凱文拚開季一軍名單 爭取不輕易被取代的位置

（中央社記者謝靜雯台北19日電）中信兄弟隊春訓備戰，總教練丘昌榮提到，新球季規劃讓投手鄭凱文回到先發；鄭凱文說，目前還沒收到指示，春訓唯一目標拚進開季一軍名單，努力爭取一個不會輕易被人取代的位置。

中職中信兄弟隊16日在屏東展開春訓，對於新球季投手群定位，總教練丘昌榮希望可以重用本土先發投手，也提到希望讓近兩個球季都專職後援的鄭凱文重回先發。

丘昌榮表示，鄭凱文近年雖然在牛棚，但整季出賽投球局數加上熱身局數，不亞於先發投手，但還是要看春訓及熱身賽狀況才會做最後決定。

鄭凱文表示，目前還沒正式接到教練團關於定位的指令，春訓期間的訓練，重點在用大量的練習儲備一整年的能量，定位先發、後援不會影響春訓訓練方式，等到練習賽、熱身賽後，教練團才會有比較明確的定位。

近兩個球季，鄭凱文專職後援投手，去年球季後援出賽65場，戰績11勝3敗14中繼，出賽防禦率2.91，成為中職史上第2名單季（至少）10勝10中繼的球員；兩年沒有先發出賽，若再回到先發位置，鄭凱文只說：「試看看，能投多少是多少」。

鄭凱文也提到，每年春訓時的唯一目標，都是將自己準備好，搶進開季一軍名單，至於定位是什麼不會去想，「努力爭取一個可以固定在那邊、不會讓人輕易搶走的位置」，把最好的一面表現給教練團看。（編輯：張雅淨）1090119