更多編輯台推薦新聞：
蘇花改初一南下初四北上估塞12小時 行車攻略一次看
生活

蘇花改初一南下初四北上估塞12小時 行車攻略一次看

獅子攻擊人類事件頻傳 坦尚尼亞：遷獅不捕殺
國際

獅子攻擊人類事件頻傳 坦尚尼亞：遷獅不捕殺

2020吉鼠迎春 新年特輯
專題

2020吉鼠迎春 新年特輯

學測109年各科試題解答一覽
生活

學測109年各科試題解答一覽

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

天降甘霖緩解野火煙霾危機 澳網如期開打

最新更新：2020/01/20 11:17

（中央社墨爾本20日綜合外電報導）澳洲野火延燒多月，空氣品質拉警報，天降甘霖緩解野火災情後，也暫時化解了煙霾危機，澳洲網球公開賽今天如期點燃戰火。

法新社報導，日本女網好手大坂直美（Naomi Osaka）在拉佛球場（Rod Laver Arena）迎戰捷克女將鮑茲科娃（Marie Bouzkova），展開衛冕大業。氣象預報說，墨爾本陰時多雲有雨。

主辦單位密切監控空氣品質，細懸浮微粒（PM2.5）濃度一旦達到200，就會暫停賽事並關閉3座主要球場的屋頂。

致命野火肆虐澳洲，第二大城墨爾本籠罩在有毒煙霾中，多名選手上週在會外賽比賽期間出現咳嗽和呼吸問題。

斯洛維尼亞女將賈柯波維琪（Dalila Jakupovic）上場時一陣猛咳，最終因身體不適被迫退賽，英國選手布羅迪（Liam Broady）則說有「多名」球員需要服用哮喘藥物。

世界排名第6的希臘選手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）說：「我在室內練球後，肺部非常不舒服。」

他還說：「我一直咳嗽，呼吸困難的情況持續了幾個小時。」

主辦單位一再承諾2020年度第一個大滿貫賽事會如期開打，煙霾危機週末有所緩解後，維多利亞州環境保護局今天將空氣品質列為「良好」等級。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1090120

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報