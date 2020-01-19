澳網女雙籤表出爐 謝淑薇榮膺頭號種子

（中央社記者龍柏安台北19日電）澳洲網球公開賽是年度第一個大滿貫賽事，澳網會內賽的戰火將在明天點燃。大會今天公布女雙籤表，台灣網球一姐謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃，榮膺女雙頭號種子。

總獎金高達7100萬澳幣（約新台幣15億）的澳洲網球公開賽，會內賽將於明天在澳洲墨爾本公園正式開打，今年也是謝淑薇生涯第9度在澳網女單會內賽登場，而她開季就和史翠可娃（Barbora Strycova）聯手在布里斯本網賽封后，兩人也將以頭號種子身份在女雙賽事亮相。

依籤表來看，謝淑薇女單首輪比賽預計是在21日，她首役將遭遇世界排名37的哈薩克女將普汀塞娃（Yulia Putintseva），兩人過去2度交鋒，都是打滿3盤才分出勝負，謝淑薇都是贏家。

女雙方面，台灣共有5人參戰，除謝淑薇與史翠可娃這組「台捷聯軍」外，另有「詹家姊妹」的詹詠然、詹皓晴，以及靠著在澳網亞太區外卡賽封后的吳芳嫻與李亞軒。

謝淑薇與史翠可娃女雙首輪，將遭遇捷克女將鮑茲科娃（Marie Bouzkova）與斯洛維尼亞的齊丹塞珂（Tamara Zidansek）；吳芳嫻與李亞軒首役則是要對上美國組合科甯（Sofia Kenin）與瑪蒂克桑茲（Bethanie Mattek-Sands）。

名列女雙第7種子的詹家姊妹，首輪將碰上喬治亞的卡拉珊尼克芙（Oksana Kalashnikova）與日本女將加藤未唯。（編輯：屈享平）1090119