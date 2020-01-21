6搶1教練團沒進度 中華隊CT球衣設計已有版本

據了解，目前中職已設計出2套新的中華隊球衣標誌，中職會長吳志揚21日也透露，目前已經有將幾個版本的設計交出，但還要再跟中華棒協、世界棒壘球總會（WBSC）討論。中央社記者謝靜雯攝 109年1月21日

（中央社記者謝靜雯台北21日電）6搶1奧運棒球資格賽已公布部分教練團名單，中職會長吳志揚表示，王建民、彭政閔、陳江和是否入教練團，沒有新進度；至於重新設計的中華隊球衣標誌，據了解已設計出2個版本，還需確認。

6搶1奧運棒球資格賽16日公布由洪一中續任總教練，另外4名教練團成員為吳俊良、郭建霖、黃甘霖和高志綱，原本在設定名單內的教練團名單，包括中信兄弟副領隊兼農場主管彭政閔、首席教練陳江和、二軍客座投手教練王建民，都還需要再確認。

吳志揚今天表示，之前的了解是，兄弟3名教練加入中華隊教練團不會有太大的問題，就等球團回去確認細節，至於目前6搶1教練團確認作業，還沒有收到新的進度。

中華職棒與中華棒協先前發表共同聲明，將會就中華隊球衣Logo重新設計，但因為Logo中不可以有吉祥物圖樣，所以中華職棒的「台灣犬」樣式無法使用。

據了解，目前中職已經設計出2套新的中華隊球衣標誌，色系可能與原本以紅藍白搭配為主體有落差，但還需討論和進一步確認。

吳志揚也透露，目前已經有將幾個版本的設計交出，但還是要再跟中華棒協和世界棒壘球總會（WBSC）討論。（編輯：張芷瑄）1090121