全中運主視覺公布 江孟芝為家鄉操刀設計

（中央社記者郭芷瑄屏東縣30日電）2020全國中等學校運動會將於4月在屏東登場，屏東縣政府今天公布全中運一系列主視覺，邀請設計師江孟芝親自到場說明識別系統設計理念、20個運動項目吉祥物及LINE貼圖。

縣長潘孟安表示，這次由屏東縣承辦的全中運，有一連串突破傳統賽事的做法，其中包含邀請土生土長屏東人的旅美設計師江孟芝，為全中運大會設計的主視覺意象與吉祥物及各運動項目的吉祥物。

潘孟安說，這次全中運以屏東縣鳥伯勞鳥「驕（鳥）仔」家族為吉祥物，不僅是台語「鳥」的意思，也雙關「我屏東我驕傲」，代表屏東的榮耀之子，將在這場2020全中運的盛會大放異彩。

江孟芝指出，2020全中運LOGO設計理念，是由「屏」字草書轉化而來，有展開雙翅飛翔的意象，更融合雙手交叉的原住民舞蹈、煙火造型與跑道的曲線在其中，展現運動、成長與榮耀的精神。

同時，江孟芝也針對20個比賽項目，打造出各式各樣運動造型的「驕仔」，作為運動識別系統，最特別的是，為了更有效的行銷全中運，設計一款「全能驕仔」LINE動態貼圖，用吉祥物「驕仔」，結合了屏東在地產業，如香蕉、檸檬、紅豆、巧克力及琉璃珠等，製作逗趣的動態貼圖。除了融入新一代的流行語，更為選手設計比賽心情的貼圖，讓「驕仔」更貼近2020全中運的年輕選手。

2020全中運將於4月18日至23日在屏東登場，縣府表示，預計將有1萬6000多名選手及教練齊聚屏東，共同期待屏東縣為每個選手、教練、家長及民眾在這次的屏東全中運留下深刻難忘的回憶。（編輯：謝雅竹）1090130