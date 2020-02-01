傳承Kobe精神 籃網厄文飆54分屠宰公牛

（中央社紐約布魯克林31日綜合外電報導）美國職籃NBA布魯克林籃網球星厄文（Kyrie Irving）今天狂飆54分，率隊在主場以133比118屠宰芝加哥公牛，並在賽後強調要讓「柯比精神」傳承下去。

厄文上半場就轟下27分，繳出10投10中的高命中率，下半場又狂飆27分，整場23投19中，三分球9投7中，全場投籃命中率高達82.6%。另外，單場7顆三分彈也追平他個人本季新高。

綜觀NBA歷史，只有前洛杉磯湖人球星張伯倫（Wilt Chamberlain）及籃球之神喬丹（Michael Jordan）曾以如此高的命中率拿到單場50分。

在第4節剩下9分14秒時，籃網以107比99領先，之後厄文連砍10分，幫助球隊拉大比分奠定勝基。

這是厄文本季第2度得分飆破50，也是他個人生涯第4次得分破50大關。在籃網隊史上，目前只有厄文達成至少兩場得分都超過50分。

此外，厄文也寫下籃網隊史第2高的個人單場得分，最高得分紀錄是由威廉斯（Deron Williams）在2012年創下的57分。

厄文賽後提及最近墜機身亡的前湖人球星布萊恩（Kobe Bryant），他表示：「我必須繼續前進，柯比精神及曼巴精神要傳承下去。」

除了厄文，籃網替補球員丁威迪（Spencer Dinwiddie）繳出隊上次高的20分、7助攻，普林斯（Taurean Prince）及艾倫（Jarrett Allen）也各自挹注16分與12分。

另一方面，公牛後衛拉文（Zach LaVine）則繳出22分，柯內特（Luke Kornet）及沙托蘭斯基（Tomas Satoransky）分別貢獻19分及15分。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1090201