田壘3分球奠定勝基　ABL夢想家逆轉勝西貢熱火

（中央社記者龍柏安台北2日電）東南亞職業籃球聯賽（ABL）的寶島夢想家今天在第4節決勝期靠著一波9比3攻勢拉開差距、奠定勝基，包括田壘在最後1分02秒關鍵3分球，終場89比80擊敗西貢熱火，強勢拉出3連勝。

寶島夢想家在主場彰化縣立體育館迎戰聯盟排名墊底的西貢熱火，夢想家洋將「大三元製造機」塔克（Anthony Tucker）飆進6顆3分球，獨拿30分，加上田壘關鍵3分球擴大球隊領先優勢，球隊也賞給對手4連敗。

夢想家開局暖機稍慢，首節幾乎挨打，上半場打完以39比46落後7分，下半場開賽後，夢想家拉出一波18比4攻勢，不僅追回失土，也後來居上逆轉戰局。

雖然從領先打到落後，西貢熱火仍咬牙緊追，第4節最後一度將差距縮小至2分，所幸關鍵時刻夢想家本土球員紛紛跳出來建功，先是楊敬敏放進2分，接著張宗憲連續切入上籃得手，加上田壘的3分球，夢想家再用一波9比3攻勢拉開差距，也提前鎖定勝局。

塔克昨天面對馬來西亞猛龍，雖攻下全隊最高的22分，不過他全場3分球9投僅中1，今天找回準心，3分球14投中6，還攻下最高的30分。

塔克賽後表示，由於他季中才加入夢想家，因此嚴格來說，上半季他只參與了一半，且還得適應新球隊體系與隊友，現在慢慢已進入狀況，目標是拿下今年球季的總冠軍。（編輯：管中維）1090202