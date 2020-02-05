NBA傳4方大型交易 卡佩拉轉老鷹科溫頓投火箭

（中央社紐約4日綜合外電報導）根據體育頻道ESPN知名記者沃納洛斯基掌握的消息，4支美國職籃NBA球隊包括休士頓火箭、亞特蘭大老鷹、明尼蘇達灰狼與丹佛金塊，敲定包含12名球員與選秀權的大型交易。

沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）的消息指出，這次大型交易包括灰狼球員科溫頓（Robert Covington）與貝爾（Jordan Bell）投效火箭，火箭的卡佩拉（Clint Capela）與奈內（Nene Hilario）轉戰老鷹。

金塊的畢斯利（Malik Beasley）、埃爾南戈麥斯（Juan Hernangomez）、范德比（Jarred Vanderbilt）及老鷹的特納（Evan Turner）交易至灰狼。

火箭的格林（Gerald Green）與灰狼的馮萊（Noah Vonleh）、貝茲迪普（Keita Bates-Diop）、奈皮爾（Shabazz Napier）將效力金塊。

此外，灰狼取得老鷹今年的選秀首輪籤（來自布魯克林籃網），金塊則取得火箭的選秀首輪籤。

ESPN另一名記者麥克馬翰（Tim MacMahon）掌握的消息還指出，這次交易中現年34歲的格林將放棄交易否決權。

29歲的科溫頓是個能投三分且防守出色的多功能球員，火箭若網羅他可說是如虎添翼。科溫頓本季每場平均可得12.8分與6籃板，及射進2.3顆三分球。

25歲的卡佩拉本季薪資是1490萬美元（約新台幣4億4800萬元），本季平均每場比賽可替火箭攻得13.9分與13.8籃板，不過最近因腳傷而連續缺陣。

ESPN專欄作家馬克斯（Bobby Marks）提到，這是2000年紐約尼克把當年的當家中鋒尤英（Patrick Ewing）交易至西雅圖超音速至今，NBA最大規模的交易案。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1090205