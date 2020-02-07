傳灰狼送魏金斯換勇士羅素 快艇拉尼克巫師交易

（中央社紐約6日綜合外電報導）ESPN記者沃納洛斯基今天報導，美國職籃NBA明尼蘇達灰狼在一場重磅交易中，將延攬金州勇士後衛羅素，而灰狼前鋒魏金斯到勇士。洛杉磯快艇則與紐約尼克和華盛頓巫師完成交易。

據沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，勇士也將取得一個2021年受保護首輪選秀權以及一個2021年次輪選秀權。勇士前鋒史培爾曼（Omari Spellman）和後衛伊凡斯（Jacob Evans）也將前往灰狼。

23歲的羅素（D'Angelo Russell）去年7月被布魯克林籃網交易換取杜蘭特（Kevin Durant）後，在勇士首季表現可圈可點，場均寫下生涯新高23.6分、6.2助攻。魏金斯（Andrew Wiggins）本季出賽42場平均攻下22.4分，5.2籃板、3.7助攻、0.9阻攻皆生涯最佳。

此外，快艇在一場三方交易中，換來尼克的莫里斯（Marcus Morris Sr.）和巫師的湯瑪斯（Isaiah Thomas），盼助拉抬奪冠機會。

快艇將送後衛羅賓遜（Jerome Robinson）到巫師，並送前鋒哈克雷斯（Mo Harkless）和一個首輪選秀權給尼克。兩隊今天都證實這波人員變動。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1090207