中職官辦熱身賽28日開打 新軍味全龍參戰

（中央社記者楊啟芳台北7日電）中華職棒今天宣布本季官辦熱身賽賽程，即將於2月28日開打，雖然味全龍隊今年從二軍打起，不過熱身賽會參戰，5隊將各出賽8場，熱身賽預售票將於12日中午開賣。

為了因應4月初開打的6搶1東京奧運最終資格賽，中職本季提前於3月14開打，因此官辦熱身賽也提前，將於2月28日開打。

官辦熱身賽共安排20場賽事，為期12天，進行至3月10日。雖然中職新軍味全龍隊今年要從二軍打起，不過熱身賽也會參與，5支球隊各出賽8場，皆在斗六或台南棒球場進行。

首日賽事兩地開打，下午1時05分樂天桃猿挑戰統一獅主場，下午5時05分中信兄弟與味全龍在斗六棒球場交手。29日午場富邦悍將在台南初登場，對戰獅隊，晚場桃猿則在斗六面對味全龍。

預售票將於2月12日中午11時全面開賣，屆時可到FamiTicket全網購票網或全家便利商店FamiPort購買。平日票價為新台幣150元、優惠票100元；假日票價為200元、優惠票150元；平日預售票為120元、預售優惠票80元，假日預售票是160元、預售優惠票則是120元。

近期武漢肺炎疫情延燒，中職秘書長馮勝賢表示，官辦熱身賽將比照SARS的防疫等級，進場實施量體溫等措施，之後聯盟會正式公告詳細進場規定。（編輯：張芷瑄）1090207