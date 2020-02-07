石垣島交流賽再先發 翁瑋均：輕鬆面對享受比賽

（中央社記者謝靜雯石垣市7日電）中職樂天桃猿隊明天與日職千葉海洋羅德隊交流賽首戰，翁瑋均先發。去年交流賽1局失7分受震撼教育，「在哪裡跌倒、從哪裡爬起來」，翁瑋均心態成長、輕鬆面對，盼享受比賽。

樂天桃猿隊投手翁瑋均，去年也在石垣島桃猿隊與羅德隊交流賽首戰扛先發，但是職棒生涯首場正式對外交流賽，結果並不理想，先發僅投1局被敲1發全壘打，總計失掉7分退場。

翁瑋均坦言，去年石垣島交流賽，是從業餘進到職業後第一場正式賽，強度就很強，也知道從大學到職棒間的落差很大，這段期間從平常的訓練下功夫，也向學長們請教，希望從學長們身上學到經驗。

去年石垣島交流賽先發表現不理想，今年新任總教練曾豪駒上任，還是選擇讓翁瑋均再扛交流賽首戰先發，曾豪駒直言：「在哪裡跌倒、從哪裡爬起來」，過去一年收集經驗、從中改善，希望看翁瑋均再對上同樣的隊伍時，可以成長到哪。

翁瑋均表示，去年一整季比賽磨練，跟剛加入職棒時已經不同，多了更多臨場反應的經驗，自評成長最多的部分是心態，也更知道怎麼調整自己，針對不足的地方改進。

翁瑋均季後也有到訓練中心自主訓練，他表示從訓練中心獲得一些方法，如何把重量加到投球機制中，加上也有到日本跟著日職樂天隊秋訓，今年對於身體的控制性比較好。

翁瑋均明天先發目標4局、80球，他表示希望從實戰中看自己秋訓、春訓的成果，也當作檢測，看自己成長了多少，用輕鬆的心態面對，但不要放鬆，專注場上、享受比賽。（編輯：李錫璋）1090207