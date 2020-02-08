更多編輯台推薦新聞：
1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

蘇貞昌：衛生紙原料沒有缺 現在搶買只會虧錢
政治

蘇貞昌：衛生紙原料沒有缺 現在搶買只會虧錢

2020年奧斯卡金像獎倒數 精彩重點搶先看
娛樂

2020年奧斯卡金像獎倒數 精彩重點搶先看

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

Kobe遺孀IG證實追思會時間地點 數字密碼有洋蔥

最新更新：2020/02/08 15:14

（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）美國職籃NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）今天在照片分享平台Instagram上發表一則感人貼文，公布已逝丈夫和女兒公開追思會的時間地點。

痛失至親的凡妮莎在貼文中寫道，「2號和效力湖人20年的24號」，證實追思會將於本月24日週一上午10時（台灣時間25日凌晨2時）在洛杉磯市中心的史泰博中心（Staples Center）體育館舉行。

吉安娜（Gianna）生前在籃球校隊的球衣背號是2號，布萊恩在洛杉磯湖人隊效力20年的後期，球衣背號為24號。

41歲的布萊恩和13歲女兒吉安娜上個月26日搭乘直升機前往青少年籃球賽，途中在洛杉磯西部一處崎嶇的丘陵地失事墜毀，機上9人全數罹難。

追思會雖然是在湖人兩場主場賽事間進行，但洛杉磯快艇當天晚間就會在史泰博中心迎戰客隊曼菲斯灰熊。

史泰博中心總裁齊德曼（Lee Zeidman）告訴「洛杉磯時報」（Los Angeles Times），追思會後把場地及時準備好供比賽使用沒有問題。

齊德曼說：「史泰博中心20年來辦過逾220場二連賽。雖然屆時對布萊恩家人、洛杉磯湖人、洛杉磯市和在史泰博中心工作的男男女女來說會是非常感傷的一天，但我們有信心追思會過後，可以準備好在晚間6時開放讓快艇與灰熊比賽。」

史泰博中心曾辦過已故流行樂天王麥可傑克森（Michael Jackson）和饒舌歌手尼普塞哈斯爾（Nipsey Hussle）的追思會，是NBA湖人隊和北美職業冰球聯盟（NHL）洛杉磯國王隊主場。史泰博中心舉辦過無數場演唱會和活動，日前的葛萊美獎（Grammy Awards）頒獎典禮也在此舉行。

湖人在布萊恩驟世後首度出賽迎戰波特蘭拓荒者時，便在主場史泰博中心向布萊恩感性致敬。

吉安娜的隊友阿托貝利（Alyssa Altobelli）、徹斯特（Payton Chester）、阿托貝利的雙親、徹斯特的母親、籃球教練毛瑟（Christina Mauser）和直升機駕駛左巴揚（Ara Zobayan）也在這場意外中喪生。聯邦當局正在調查這起墜機事件。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1090208

延伸閱讀
湖人告別Kobe再出發 數萬球迷齊聚悼念Kobe遺孀打破沉默 IG感謝各界愛與關懷少了Kobe不像LA 市政廳打上紫金燈光紀念

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報