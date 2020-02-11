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6搶1東奧資格賽備戰 預計辦7場熱力賽

最新更新：2020/02/11 16:33

（中央社記者楊啟芳台北11日電）6搶1東京奧運最終資格賽將於4月1日開打，中職秘書長馮勝賢今天表示，第一批球員將於2月17日報到，全體球員則在停賽後的3月23日報到，並預計舉辦7場「熱力賽」。

中職今天已經公布例行賽上半季賽程，因應4月1日開打的6搶1資格賽，將於3月23日開始停賽2個星期，一直到4月5日。

中職秘書長馮勝賢今天表示，預計中華隊第一批尚未有合約所屬球隊的球員、業餘球員，將於2月17日報到，不過目前還沒有確認地點。馮勝賢指出，現在也有派情蒐小組去追蹤業餘球員表現。

而全體球員將於中職例行賽停賽後的3月23日報到，當天也會舉辦壯行宴等儀式，從24日開始正式練習。由於6搶1資格賽不會有官辦熱身賽，馮勝賢指出，荷蘭隊及澳洲隊都有提出要求，請中職協助舉辦非官方的「熱力賽」。

目前中職規劃熱力賽會有3支國家隊（中華隊、荷蘭隊、澳洲隊），加上中職5支球隊，會進行約7場賽事，於3月27至29日進行。馮勝賢說：「荷蘭回覆希望打2場、澳洲希望打3場、台灣也至少會有2場，行政程序還在走。」

6搶1目前確定隊伍有中華隊、荷蘭隊、澳洲隊與中國隊，另2支隊伍為美洲區資格賽第2、3名。賽事將於4月1日開打，中華隊首戰與澳洲交手，隔天與美洲區資格賽第3名球隊碰頭，4月3日與荷蘭交手，隔日碰美洲區資格賽第2名球隊，最後一戰與中國隊打。（編輯：吳協昌）1090211

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