HBL林品妤挺身而出 南山得分破百收4連勝

108學年度高中籃球聯賽（HBL）女子組8強賽，南山高中前鋒林品妤調整好心態、找回自信心，12日對上滬江高中，挺身而出，率隊以102比65勝出。中央社記者黃巧雯攝 109年2月12日

（中央社記者黃巧雯台北12日電）南山高中前鋒林品妤今天在高中籃球聯賽女子組8強賽挺身而出，拿下18分、13籃板，連2場繳出「雙十」成績單，率隊以102比65擊敗滬江高中，收下4連勝。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男、女8強賽，今天繼續在台北和平籃球館與台北體育館兩地登場，尋求衛冕的南山高中此役共6人得分雙位數，其中林品妤拿下全隊最佳的18分，李盈潔、郭靜雯各貢獻16分。

南山高中9日以4分差險勝永仁高中，南山女籃教練李陸臻表示：「那場罵完後，後續幾場球有找回節奏，這支球隊沒有特殊的球員，每個人都一樣，沒有團隊就沒有所謂勝利」。

南山8強賽搶下4連勝，也是目前女子組唯一維持不敗的球隊。李陸臻認為，關鍵在於球隊多點開花，像是林品妤、郭靜雯、李盈潔等人，每天都有不同人跳出來。

跳高選手出身的林品妤，國中才加入籃球隊，偶像為前美國職籃NBA洛杉磯湖人當家球星布萊恩（Kobe Bryant），目前就讀高二的她，上季主要為替補，這次連2天得分雙位數，為球隊建功。

李陸臻指出，林品妤理解力較差，且容易緊張、想很多，先前預賽階段陷入低潮後，曾請學姊協助開導，所幸林品妤在8強賽時調整好心態。

林品妤透露，先前不敢進攻，擔心自己投不進或失誤，怕讓隊友洩氣，後來靠著教練和學姐一席話鼓勵，「投不進沒關係，再抓籃板就好」，也讓她在8強賽找回自信心。

南山後續將依序出戰普門高中、淡水商工、北一女中，面對接下來的硬仗，李陸臻表示，「能拿下就拿下」，先進4強再說。（編輯：吳協昌）1090212