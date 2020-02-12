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中職二軍新制 延賽過多採雙重賽一場7局制

最新更新：2020/02/12 19:01

（中央社記者楊啟芳台北12日電）中華職棒今天在高雄召開總教練會議，中職秘書長馮勝賢表示，一軍部分沒有太多變化，二軍總教練會議則討論出，若因雨延賽，將訂定雙重賽制，其中一場打7局，從本季開始實施。

總教練會議一、二軍分開進行，中職秘書長馮勝賢表示，今天在一軍會議中主要是討論例行性的東西，像是電視重播輔助判決規定沿用去年。

由於一軍4隊總教練除了富邦悍將教頭洪一中，其他3隊的曾豪駒、林岳平及丘昌榮都是新任總教練。馮勝賢笑說：「大家都很客氣，主要是讓新任總教練了解一些規則的細節、熱身賽狀況，還有今年領隊會議討論的新規章，例如洋將使用等。」

二軍總教練會議則討論出新規定，由於新軍味全龍隊今年從二軍打起，整季擴增為200場例行賽，5隊各打80場。以往二軍若遇到下雨季，延賽過多、補賽週已滿的情況下，就會取消賽事；馮勝賢表示，總教練們希望今年能打滿80場，因此補賽辦法會修正。

馮勝賢說明，本季不會有補賽週，而是每個星期一、四為補賽日，若仍補不完，將會像美國職棒小聯盟一樣，在雙方總教練同意之下，兩隊下次對戰時進行雙重賽，但其中一場僅打7局。

馮勝賢說：「總教練們希望二軍與一軍的差異能縮小，我們會以能打完80場為前提，聯盟整理資料之後訂定詳細辦法，預計從今年開始實施。」（編輯：張芷瑄）1090212

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