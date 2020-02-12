木棒聯賽林昱珉飆11K 穀保擊敗大溪奪3連勝

（中央社記者楊啟芳台北12日電）高中木棒聯賽庚組預賽今天進行第3天賽事，穀保家商靠著楊正宇開轟領軍，林昱珉繳7局11K僅失1分好投，以9比1擊敗大溪高中，取得3連勝有望晉級，大溪目前則是2勝1敗。

穀保首局就靠著何恆佑、林辰勳、林子崴安打攻下4分；4局上埋伏在第9棒的楊正宇轟出全壘打，周委宏、蔡佳諺敲安打追加1分。穀保5局上錯失滿壘機會，分數遲遲未拉開，9局上才添加3分，最終就以9比1獲勝。

穀保總教練周宗志對楊正宇的長打能力有信心，這是楊正宇高二起參與木棒賽事以來第2轟。楊正宇坦言，「昨天沒有打好，告訴自己輕鬆一點，打到當下覺得有切到，能出去也有點意外，希望每場比賽都能有安打。」

U18國手林昱珉先發投7局只失1分，周宗志表示，「林昱珉表現在我們設定範圍，把用球數減少拉長局數。」

林昱珉首局14顆球全是好球，全場挨5支安打，失1分非責失分；投完7局只用87球，好球達72顆，壞球只有15顆。他說，「有達到減少用球數的目標，但直球速度落差大，位置也有些偏紅中，不過變速球和指叉球位置還不錯。」

攻擊方面，穀保全場掃12支安打，其中林吳晉瑋3安猛打賞，前一戰開轟的林辰勳也有1安打貢獻2打點。但周宗志說：「整體分數沒有拉開，還有因守備失誤而失分都必須檢討，畢竟第一階段而已，到二、三階段比賽強度愈來愈高，這部分就要注意。」

大溪高中第2年參加木棒聯賽，以高二球員為主體。總教練鄭錦繁表示，「穀保是令人尊敬的對手，跑壘速度、企圖心都是強隊應有的表現，我們缺乏的是贏過對方的勇氣，技術方面其實沒有差太多，最大的敵人是自己。」（編輯：管中維）1090212