NBA唐西奇傷癒歸隊建功 獨行俠大勝國王[影]

NBA達拉斯獨行俠12日對上沙加緬度國王，球星唐西奇（前左）傷癒歸隊，領軍以130比111擊敗沙加緬度國王。（圖取自twitter.com/dallasmavs）

（中央社達拉斯12日綜合外電報導）唐西奇因腳踝傷勢缺陣7場，今天甫傷癒歸隊，就為球隊帶來貢獻。靠著他33分、12籃板與8助攻的表現，達拉斯獨行俠130比111輕鬆贏球，大勝來犯的沙加緬度國王。

少了唐西奇（Luka Doncic）這位入選美國職籃NBA明星賽的控球後衛，獨行俠過去7場戰績僅有3勝4敗。唐西奇今天歸隊後隨即展現球星價值，上場31分鐘18投10中，其中包括三分球7投3中，罰球12投10中。獨行俠拉開領先後，唐西奇在終場前6分26秒退場。

除了唐西奇表現突出，波辛吉斯（Kristaps Porzingis）貢獻27分，其中16投11中，另有13個籃板、5助攻以及3次阻攻。哈達威（Tim Hardaway Jr.）19分中有5顆三分球，柯瑞（Seth Curry）則挹注18分。

國王則以希爾德（Buddy Hield）22分最高，他另有9次助攻。

獨行俠打完半場領先11分，第3節波辛吉斯8投6中砍下15分之後，獨行俠領先一度擴大到23分；之後國王積極反攻，把差距縮小到14分，但波辛吉斯在獨行俠一波9比2攻勢中貢獻7分，又讓獨行俠在第3節結束前3分27秒擴大到89比68的21分領先。

獨行俠帶著96比77的大幅分差進入第4節，國王雖然急起直追，在終場前10分鐘把比數追到86比101，但獨行俠隨即以12比5攻勢還以顏色，終場就以130比111輕鬆勝出。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090213