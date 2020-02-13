運動強身 花東長濱馬拉松與鐵人三項如期舉行

（中央社記者龍柏安台北13日電）武漢肺炎疫情在全球蔓延，不過東台灣體育活動不受影響，5月3日將於台東長濱舉行長濱雙浪金剛馬拉松賽，6月14日則在花蓮舉辦秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項。

世界衛生組織（WHO）在今年2月11日，將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病），這種全新的冠狀病毒在全球都掀起疫情，為避免疫情擴大，全台多處體育賽事宣告被迫延後或暫緩。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處處長林維玲表示，花東是全台最乾淨、污染最少的地方，也是旅遊最安全的地點，雖然新型冠狀病毒疫情讓全台人心惶惶，不過透過運動保持健康，是最好的防疫方式。

花蓮縣政府副秘書長張逸華說，如果沒有參加過長濱的金剛馬拉松賽和花蓮秀姑巒溪鐵人三項，就不能算是台灣的「鋼鐵人」，他並自豪地說：「據我所知，秀姑巒溪泛舟鐵人三項比賽，應該是全球唯一用泛舟代替游泳的鐵人三項比賽。」

來台13年，已成為「台灣女婿」法國型男吉雷米，應邀出席活動，身為行腳節目主持人的他妙語如珠，除分享他如何與慢跑結緣，也透露這些年來他已參加近300場馬拉松賽，今年的長濱雙浪馬拉松，他不會缺席。

不過吉雷米自爆，他因不會游泳，所以至今從未參加過鐵人三項比賽，就算比賽時會穿著救身衣，他用台語苦笑說：「我會驚。」

有興趣參加的民眾，可上網http://eastcoast-sport.ncom.tw/了解比賽相關與報名資訊。（編輯：李亨山）1090213