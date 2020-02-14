6搶1棒球參考大名單 無味全龍但有數名高中生球員

（中央社記者謝靜雯台北14日電）奧運棒球6搶1資格賽，中華隊選訓會議預計27日舉行，除了先前已經透露的業餘球員觀察名單外，據了解，大名單內可能無味全龍隊球員，但選入數名高中球員，主要為速球派投手。

奧運棒球6搶1資格賽，先前中職秘書長馮勝賢透露，業餘投手包括去年U18世界盃棒球賽中華代表隊陳柏毓（北科附工青棒隊）、余謙（開南大學棒球隊），以前世界12強賽國手吳昇峰（合作金庫）、王宗豪（台灣電力）等人，都是觀察名單，也會安排他們隨中職富邦悍將隊練球，讓總教練洪一中就近觀察。

中華隊選訓會議預計27日於體育署舉行，但目前已經有初步的參考大名單規劃，據了解，大名單內投手以旅日投手為主，旅美球員沒有現役投手，僅以野手為主，高中生除了陳柏毓外，還有2名投手，都是具有150公里球速的好手。

根據中職規劃，業餘選手及無合約所屬球員，預計於2月17日報到，但高中球員因為還有高中棒球聯賽（木棒組）賽事，會繼續隨母隊比賽，由6搶1中華隊教練團隨時掌握狀況；27日選訓會議後，預計3月1日繳交6搶1大名單。（編輯：張芷瑄）1090214