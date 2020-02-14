高中木棒聯賽大溪首度晉24強 5隊全勝晉級

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段賽事14日結束，庚組大溪高中以4比0擊敗育民工家，隊史木棒聯賽首度晉級第二階段（24強）；高苑、平鎮、三民、壽山、穀保皆為全勝晉級。圖為大溪高中10日比賽畫面。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 109年2月14日

（中央社記者謝靜雯台北14日電）高中木棒聯賽第一階段賽事今天結束，大溪高中今天以4比0擊敗育民工家，隊史木棒聯賽首度晉級第二階段（24強）；高苑、平鎮、三民、壽山、穀保皆為全勝晉級。

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段賽事今天結束，庚組大溪高中與育民工家交手，大溪以4比0拿勝，戰績4勝1敗、分組第2名晉級第二階段賽事，穀保家商第一階段5戰全勝，以庚組分組第1名晉級。

丙組嘉義高中今天與仁義高中交手，兩隊賽前戰績相同，今天9局打完僵持不下，延長賽第10局，仁義高中採強迫取分戰術，以5比4拿勝；仁義高中以分組第2名晉級、嘉義高中分組第3分晉級，同組的東石高中今天雖以4比5不敵陽明高中，但仍以分組第1名晉級。

仁義總教練吳秉倫表示，第一階段拿勝的比賽都贏得驚險，但球員展現高凝聚力，今天比賽前半段將分數緊咬，先發投手也有幫忙吃局數，才能順利拿下勝利。

上屆木棒聯賽冠軍平鎮高中，今天與北科附工交手，平鎮高中由宋晟睿先發，總計用56球投5局，沒被敲出安打，投出6次三振、無失分，賴延峰接手後援1局無失分，投出2次三振，兩人聯手壓制北科附工打線，沒被敲出安打。

平鎮攻勢串聯，全場敲出7支安打，2局靠著接連安打先拿3分，4局再靠著3次保送、3支安打、1次守備失誤，單局再添5分，6局再多添2分，終場以10比0、6局提前拿下勝利；平鎮高中第一階段4戰全勝，以丁組第1名晉級第二階段，玉里高中分組第2名晉級、北科附工分組第3晉級。

第一階段賽事今天結束，除了平鎮高中、穀保家商外，高苑工商、三民高中、壽山高中皆為全勝晉級，第二階段（24強）賽事預計17日開打，冠軍3月2日出爐。（編輯：吳協昌）1090214