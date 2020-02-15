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MLB偷暗號風波 道奇強棒轟太空人道歉不夠

最新更新：2020/02/15 13:54

（中央社洛杉磯14日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB國家聯盟年度最有價值球員（MVP）貝林格（Cody Bellinger），怒轟為2017年偷暗號醜聞致歉的休士頓太空人，並說MLB祭出的處罰過輕。

MLB經過調查，確定太空人有竊取對手暗號的作弊行為，因此對太空人開罰500萬美元（約新台幣1億5000萬元），撤銷2020年和2021年選秀會前兩輪選秀資格，太空人總教練辛區（AJ Hinch）、總經理魯諾（Jeff Luhnow）禁賽1年。

由於風波延燒，太空人球星阿圖維（Jose Altuve）、布里格曼（Alex Bregman）及老闆克蘭（Jim Crane）13日正式公開致歉，但克蘭的一席話再度引發眾怒。

克蘭昨天說「我們的看法是，這（指偷暗號）不影響比賽，我們是支好球隊，我們贏得世界大賽，我們會讓一切告一段落。」

這番說法讓苦主之一洛杉磯道奇的貝林格十分火大，根據洛杉磯時報（LA Times）的報導，貝林格說：「我覺得道歉毫無意義，我認為克蘭的歉意太弱了。」

「我認為MLB主席曼佛瑞德（Rob Manfred）的處罰也太輕，我要講的是，這些傢伙作弊了3年。」

貝林格還砲轟阿圖維說：「我覺得人們沒意識到阿圖維2017年從（紐約洋基的）賈吉（Aaron Judge）手中偷走了年度MVP獎項，眾所皆知的只是他們（指太空人）從我們手中偷走了（冠軍）戒指。」

2017年是貝林格的新秀年，當年他所屬的道奇在世界大賽敗給太空人。雖然MLB調查結果出爐，證實太空人確實有偷暗號的作弊行為，但曼佛瑞德並未打算更動太空人的冠軍頭銜。

貝林格也將砲火對準太空人，質疑阿圖維2019年美聯冠軍賽揮出的致勝全壘打。阿圖維在揮出那支全壘打後，似乎不想讓他的球衣被扯掉，而有傳言指他在球衣下藏了蜂鳴器藉此作弊，但他本人否認指控。

貝林格說：「我不明白為什麼有人從（紐約洋基終結者）柴普曼（Aroldis Chapman）手中擊出再見全壘打、讓球隊闖進世界大賽後，會有好像『不要扯掉我的球衣』的感覺，且要先回休息室換衣服再回到場上接受採訪，這對我來說很不合理。」（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1090215

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